Sterline d'oro per 27mila euro e il collezionista ci casca: 4 denunciati

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVIDALE e PRADAMANO (Udine) - Quattro di Pradamano sono statea piede libero per l’ipotesi di reato diaggravata e continuata in concorso, al termine di una indagine condotta dalla polizia di Stato che ha visto impegnati gli agenti della Squadra mobile e i poliziotti del Commissariato didel Friuli.L’inchiesta prende avvio nel mese di novembre dello scorso anno e parte da alcune denunce presentate proprio al Commissariato della Città Ducale, comandato dal vicequestore aggiunto Michelangelo Missio. Due in particolare i casi che sono finiti nel mirino degli inquirenti.Il primo è legato a un cittadino residente a Pradamano, C.B. le sue iniziali. Si tratta di un pregiudicato che aveva avvicinato un collezionista e appassionato di Cividale del Friuli proponendogli un “brillante” affare. Presentandosi con una falsa identità, aveva detto all’uomo se era intenzionato a fare uno scambio a suo dire “molto vantaggioso”: la vendita di un cospicuo numero di sterline d’oro a fronte di un corrispettivo di 27.000 euro.Indotto in errore da una serie di artifizi ben orchestrati dal truffatore di Pradamano, ilalla fine ha accettato e ha consegnato la somma richiesta, tutta in contanti, al finto venditore. Quest’ultimo, dopo essere entrato in possesso del denaro, è sparito dalla circolazione, senza farsi più trovare. Delle sterline d’oro neanche l’ombra.Il secondo caso riguarda invece una coppia di cittadini, sempre di Cividale del Friuli, che aveva pubblicato online un annuncio per la vendita della propria. Dopo poco i due sono stati contattati da una persona che si era dichiarata interessata all’acquisto. La modalità faceva un po’ pensare. L’acquirente sbucato dal nulla, infatti, ha proposto alla coppia cividalese un singolare scambio di denaro.Fingendo di averedi provenienza illecita e, quindi, difficili da utilizzare, ha chiesto alla coppia di cambiare quel denaro che “scottava” con banconote di provenienza sicura. I cividalesi hanno acconsentito e hanno consegnato la somma richiesta, 10.000 euro in contanti. Come per il caso delle sterline d’oro, ottenuto il denaro sonante, il truffatore si è dileguato, facendo perdere le sue tracce.I due casi sono stati denunciati alla polizia di Stato che è riuscita a identificare i responsabili di questi. Questa mattina, sabato 21 aprile, il blitz della Squadra mobile della Questura di Udine, coordinata dal vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan, che ha eseguito una serie dinei comuni di Udine e Pradamano, alla ricerca del denaro proventi delle truffe.Sono statia piede libero all’autorità giudiziaria friulana quattro cittadini di Pradamano, tutti già noti per precedenti per reati contro il patrimonio. Gli indagati hanno un’età compresa tra i 25 e i 46 anni: sono C.B, C.K., M.B. e G.B. La polizia di Stato raccomanda di diffidare da quelli che sembrano affari “facili”, soprattutto se proposti con modalità che consistono in scambi di denaro contante e al di fuori dei canali ufficiali: quasi sempre, infatti, si tratta di truffe ben architettate.