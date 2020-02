Mette in vendita bene online, lo raggirano e perde 2.500 euro

PALMANOVA - Due giovani di 23 e 24 anni di Napoli e un uomo di 46 anni di Roma sono stati denunciati dai Carabinieri di Aiello del Friuli della Compagnia di Palmanova per aver raggirato un uomo di 58 anni residente nella Bassa Friulana che aveva messo in vendita un bene online. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, la vittima era stata contattata dai tre, fintisi interessati all'acquisto del prodotto.



I truffatori hanno convinto il venditore a recarsi a uno sportello bancomat e, guidandolo al telefono, gli hanno fatto compiere una serie di operazioni bancarie. Il venditore credeva di ricevere così la somma pattuita per la vendita del bene, mentre in realtà ha ricaricato inconsapevolmente tre carte prepagate intestate a sconosciuti per una somma complessiva di circa 2.500 euro. Accortosi del raggiro, l'uomo ha sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Aiello del Friuli che, al termine delle indagini, sono riusciti a risalire ai tre presunti autori del raggiro e a denunciarli alla Procura. © RIPRODUZIONE RISERVATA