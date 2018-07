«Sono col vogile urbano, mi apra»: finto tecnico gas deruba il nonno

di Paola Treppo

LESTIZZA (Udine) -derubano il nonno di 7mila euro a Lestizza. Un'altra truffa, sempre con il finto tecnico del consorzio acquedotto che deve fare subito un controllo in casa perché c'è una perdita. Questa volta, però, il tecnico ladro è accompagnato anche da un finto rappresentante delle forze dell'ordine, da un uomo, cioè, che ha indosso gli abiti di un agente della polizia municipale,. I due si sono sono presentati oggi, lunedì 23 luglio, a casa di un pensionato di 84 anni di, intorno alle 13.30.I due malviventi, uno con la tuta da lavoro, uno con una finta divisa della polizia municipale, hanno messo in guardia l'anziano: «Girano tanti ladri, ha nascosto bene i suoi gioielli? Ci faccia vedere». Il pensionato, spaventato, mostra il suo piccolo portagioie, che tiene in camera da letto. A quel punto è un attimo: i due lo distraggono e, gioielli di famiglia per 7mila euro. Poi se ne vanno, salutando educatamente. Il pensionato si accorge allora di essere stato preso per i fondelli e chiama i carabinieri. Sul caso indagano i militari dell'Arma di Mortegliano e del Norm della Compagnia di Latisana.