«Sua figlia ha avuto un incidente»: anziana derubata di soldi e oro

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) -telefona a unadidi 81 anni e le dice che suaha causato un grave: «Adesso è nei guai e per liberarla deve subito pagare subito, sennò resta in caserma. Le mando un collega». L'anziana, che in quel momento è sola in casa, simolto. Per questo, quando poi, dopo poco, un uomo suona il campanello della porta di ingresso e si qualifica come militare dell’Arma, lo fa entrare subito.Ma davanti a lei non c'è un carabiniere vero: è unche le sta chiedendo di darle tutti i soldi che ha con sé. La pensionata, però, non tiene molto denaro contante in casa. Il finto carabiniere, allora, le dice che possono andare bene, per il pagamento urgente, anche monili in oro e altri preziosi. L'81enne, allora, fruga di corsa in tutti i cassetti della camera da letto e consegna al malvivente ogniche è riuscita a trovare.Il malvivente arraffa le banconote e l'oro, saluta, e si dilegua. Rimasta sola, la pensionata chiama al telefono la figlia, per assicurarsi che il pagamento che ha appena fatto sia servito alla sua liberazione dalla caserma dei carabinieri dove è trattenuta come "prigioniera".Ed ecco la sorpresa: la figlia sta bene, non è rimasta coinvolta in alcuno scontro in strada e non è ostaggio di alcuna forza dell'ordine. Da una parte la pensionata tira un sospiro di sollievo, perché la figlia è in salva, e dall'altra si rammarica per aver creduto a uno sconosciuto che l'ha truffata e. A quel punto le due donne si recano dai carabinieri della stazione di Codroipo e denunciano l'accaduto; è successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 marzo, intorno alle 15.30, in una abitazione di Codroipo. Adesso i militari dell'Arma stanno indagando per cercare di identificare i due malviventi che sono riusciti a sottrarre circa duemila euro all'anziana donna.