«C'è una perdita di mercurio...» e derubano la vedova dei suoi gioielli

di Paola Treppo

BASILIANO e PAVIA DI UDINE - «C'è una...» edei suoi gioielli; è successo questa mattina, giovedì 18 luglio, adove una anziana di 81 anni sente suonare alla porta. Apre e trova due uomini che dicono di essere dei tecnici dell'acquedotto. Sono lì per aiutarla, perchè, dicono, che nei tubi dell'acqua della sua abitazione ci sono delle perdite di mercurio. Un metallo molto pericoloso.Lei, spaventata, sola in casa, li fa entrare e li aiuta nei controlli. I due, che vestono abiti da tecnici, per rendere credibile la loro storia, le dicono che è necessario mettere tutto l'oro che c'è in casa dentro a un congelatore, in modo tale che non possa venire contaminato dal mercurio. La pensionata, che di metalli non se ne intende, prende i suoi gioielli e li mette in frigo.Ed è da lì, al "fresco" che spariscono, rubati, non appena la nonna si distrae un attimo. Terminati i controlli i due ladri truffatori se ne vanno e la vedova si accorge che nel frigo è rimasta solo frutta e verdura; il danno, per l'81enne, è di circa 5mila euro. La vicenda ha indignato molto la comunità e sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Palmanova, insieme ai colleghi della stazione di Pavia di Udine.Un altro colpo è stato messo a segno sempre nelle ultime ore, ieri mattina, martedì 17 luglio, ma a. Anche in questo caso una vedova è stata derubata di soldi e oro per 15mila euro mentre era uscita da casa per fare la spesa. La pensionata, 83 anni, è rientrata e ha trovato le stanze messe sotto sopra: mancavano tutti i suoi averi. I ladri, approfittando della sua assenza, erano entrati nella dimora da una finestra del piano rialzato. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Udine.