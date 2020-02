Fiumi di Prosecco e Pinot Grigio finti Doc in commercio, confisca da 1,7 milioni

PORDENONE - Fiumi di vino - soprattutto Prosecco e Pinot Grigio - commercializzati con etichette di pregio, quando in realtà dovevano essere venduti come generici. Le indagini sulla frode dei vini Doc e Igt, che lo scorso anno ha portato al sequestro di oltre 170mila ettolitri di vino prodotti a Rauscedo, si chiudono nella fase preliminare con un accordo tra Procura e difese che porterà nelle casse dello Stato 1,7 milioni di euro. La somma, messa a disposizione della Cantina Rauscedo, sarebbe il profitto derivante dalle frodi risalenti al 2016 e 2017. La transazione, come evidenzia il procuratore Raffaele Tito, è una «presa di coscienza dell'impossibilità di proseguire nel futuro sulla strada dell'illiceità». La Cantina oggi ha nuovi vertici. E la somma messa a disposizione - se il Gip approverà l'impostazione degli inquirenti - oltre a essere confiscata e incamerata nel Fondo unico di giustizia, permetterà a 22 tra amministratori e dipendenti di patteggiare in fase di indagine; a 336 titolari di imprese agricole individuali e 91 società agricole di chiudere la vicenda con un decreto penale di condanna.

I PATTEGGIAMENTI

Per gli amministratori la pena è stata fissata in otto mesi, per gli altri indagati variano dai sei mesi in giù (sarà sospesa per tutti). Rispondono di frode in commercio aggravata e tentata, per alcune posizioni anche di falsificazione dei registri. A patteggiare saranno Fulvio Lovisa, 49 anni, di Rauscedo, ex presidente del Cda; Alfredo Calisto Bertuzzi (61) di San Giorgio della Richinvelda, in qualità di vice presidente del Cda; Mauro Sedran (59) di San Giorgio, direttore; Cristian Marchi (47) di San Giorgio, responsabile amministrativo; Agostino Trevisan (55) di Udine, responsabile amministrativo e della gestione registri della sede di Codroipo; Cristian Paladin (46) di Dignano, responsabile di produzione; Francesco Visentin (58) di Maniago, responsabile della produzione a Codroipo; Giorgio Oliva (52) di Codroipo, responsabile gestione registri a Rauscedo; Stefania Ferrigno (26) di Cava de' Tirreni, stagionale addetta alla pesa; Luisa Marson (33) di Rauscedo, impiegata; i seguenti consiglieri del Consiglio d'amministrazione Giancarlo D'Andrea (68) di San Giorgio; Denis Riondato (41) di Zoppola; Michele D'Andrea (41), Mauro D'Andrea (37) e Federico Eugenio D'Andrea (35) di San Giorgio; Luigino Fogal (52) di San Giorgio; Valentino Targato (52) di Codroipo; Sergio Salvador (54) di San Giorgio; Livio Fenos (33) di Cordenons; Roberto Panigutti (57) di Camino al Tagliamento; Andrea Comini (45) di Artegna, cantiniere; Antonella Ferrigno (37) di Valvasone, responsabile laboratorio di Rauscedo.

DECRETI PENALI

La Procura li ha suddivisi in tre fasce, a seconda del quantitativo conferito e del guadagno ottenuto: 6mila euro di multa per coloro che hanno avuto profitti superiori ai 100mila euro; 4mila euro per la fascia compresa tra i 30 e 100mila; 2mila euro per tutti gli altri. Di decreti ne verranno emessi 336, ai quali si aggiungono i 91 che riguardano le società chiamate a rispondere per l'illecito amministrativo. Per quest'ultime la multa è stata quantificata in 15mila euro: in cima alla lista vi è la Cantina Rauscedo, a seguire grandi e piccole realtà di San Giorgio della Richinvelda (la stragrande maggioranza), San Martino, Valvasone Arzene, Sesto al Reghena, Zoppola, Vivaro, Casarsa e Cordenons, ma anche conferitori di Codroipo, Talmassons, Basiliano, Latisana, Precenicco, Sedegliano, Bertiolo, Lestizza, Mortegliano, Campoformido, Varmo, Pocenia, Pavia di Udine e Fiumicello.

Carabinieri del Nas e Ispettorato centrale repressione frodi di Udine si erano concentrati sulla vendemmia 2018. Era emerso che negli stabilimenti di Rauscedo e Codroipo erano stati conferiti vini prodotti in quantitativi superiori ai massimali previsti dai disciplinari e con una gradazione naturale inferiore al minimo richiesto. Il vino era buono. Nessun pericolo per la salute. Ma non poteva essere venduto con etichette Doc o Igt. Dagli accertamenti, seguiti passo dopo passo dal sostituto procuratore Monica Carraturo, era emerso che la Cantina si era organizzata con una contabilità parallela e che sui registri di carico e scarico le annotazioni erano false. In questo modo riuscivano a mescolare i vini prodotti secondo il disciplinare con quelli dei produttori che avevano sforato. Una compensazione che ha permesso agli irregolari di non declassare il Prosecco o altri vini pregiati.

Cristina Antonutti

