«Nonna, o firmi il nuovo contratto o ti stacchiamo la corrente di casa»

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORNI AVOLTRI (Udine) - «Nonna, o firmi il nuovo contratto o». Vittima della truffa unadiche sente all'improvviso suonare al campanello di casa. Apre e vede all'opera tre giovani che dicono di essere degli incaricati dI Enel energia: devono controllare le sue bollette. La pensionata cerca di mandarli via: sa che non ci sono questi tipi di controlli in atto e non li sta a sentire. Allora, uno di loro sbotta: «Nonna o ci firmi il nuovo contratto o ti stacchiamo la corrente elettrica». La donna, 86 anni, resta impaurita, prende tremante la penna in mano e sta per apporre la sua firma sul modulo.Poi, in maniera improvvisa, trilla di nuovo il campanello della porta di ingresso: è suo figlio, che, a sorpresa è andato a farle visita. A rimanere altrettanto sorpresi sono i tre giovani che di fronte al figlio, preferiscono desistere dal loro intento evia. Il figlio rassicura l'ottuagenariae, con lei, si reca subito dai carabinieri. Il figlio non vuole che altre persone anziane rischino la stessa sorte capitata alla mamma; una truffa che solo per poco non è andata a segno.Siamo nella giornata di giovedì 17 maggio e i carabinieri della stazione di Forni Avoltri, comandata dal maresciallo capo Paolo Govetto, raccolgono una dettagliata denuncia in cui ci sono le esatte descrizioni dei tre giovani e qualche particolare sul cartellino che indossavano.Così, dopo una settimana di accertamenti approfonditi, i militari hanno scoperto gli autori del tentativo di truffa. Si tratta di una ragazza moldava di 32 anni e un ragazzo ivoriano di 21 anni, entrambi residenti in provincia di, e di un terzo complice, un giovane italiano di 22 anni originario di Lamezia Terme (Catanzaro). Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di violazione di domicilio e di tentata truffa.