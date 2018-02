«Sono un'amica di tua cugina» e le rom rubano 7mila euro all'83enne

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FLAIBANO (Udine) - Bussano alla porta di casa di una coppia didiin pieno giorno. Apre il marito, un uomo di 83 anni, che in quel momento è solo. Davanti a lui ci sono tre donne e una di loro si presenta come badante; dice di essere una amica di sua cugina, che vive lì vicino, e che deve lasciarle un. L'anziano si fida e le fa entrare. Poi per le tre donne, di etnia, è facile distrarlo.Una scrive il biglietto e lo trattiene in una stanza mentre le complici iniziano a rovistare negli altri ambienti della abitazione in cerca di contanti e preziosi da. Riescono a trovare oro eper un valore di circa 7mila euro. L'uomo non sospetta nulla. Scritto il biglietto e arraffati i beni, le tre donne escono da casa salutando l'83enne. Nel cortile incrociano la moglie dell'anziano che le vede allontanarsi a bordo di una auto guidata da un complice, una Opel Corsa vecchio modello di colore grigio; quest'ultimo mette in moto e la banda di malviventi si allontana.Solo in un secondo momento i coniugi si rendono conto di essere stati derubati perché in camera da letto non trovano più i loro soldi e i monili in oro. Non resta che chiamare i carabinieri che adesso stanno indagando per identificare i quattro responsabili del; è successo nel pomeriggio di domenica 18 febbraio, intorno alle 15.30.