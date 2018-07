Uno distrae la nonna, l'altro spacca il forziere con la flex e le ruba la pistola

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODROIPO (Udine) -e a una anziana vedova 85 anni i ladrimodellosenza munizioni, arma da fuoco che la pensionata aveva messo nella cassaforte insieme ai suoi gioielli d'oro. Il colpo è stato messo a segno questa mattina, martedì 17 luglio, intorno alle 10; è a quell'ora che la donna, sola in casa, sente suonare alla porta. Raggiunge l'uscio e apre. Davanti a lei ci sono due uomini. Dicono di essere del servizio idrico e che devono fare un controllo.La nonna, in buona fede, li fa entrare. Così, mentre uno dei finti tecnici la distrae e la trattiene fuori dalla abitazione, l'altroche, evidentemente, sa già dove si trova, nelle varie stanze della casa. Dopo aver aperto il forziere il ladro arraffa tutto quello che c'è dentro: monili in oro, che poi sono ricordi di famiglia, e la pistola. Con quel bottino, di circa 1000 euro di valore, i due malviventi se ne vanno, dopo aver salutato con cortesia la vedova: i controlli sono andati bene, per loro. Si dileguano in un lampo, per le vie della cittadina del Medio Friuli.La donna si accorge dopo pochi minuti di essere finita nel mirino di ladri truffatori, quando vede la cassaforte sventrata. A quel punto non le resta altro da fare se non chiamare i parenti e andare a denunciare l'accaduto ai militari dell'Arma della stazione di Codroipo. Ora i carabinieri sono sulle tracce dei malviventi.Sempre a Codroipo un'altra pensionata è stata derubata nelle ultime ore. Con ogni probabilità ad agire è stata la stessa banda di ladri che ha rubato l'. Anche in questo caso di tratta di una anziana vedova, di 79 anni. E anche in questa circostanza i malviventi sono entrati in casa presentandosi come addetti del controllo della rete dell'acqua.I due la distraggono e le portano via quello che trovano a portata di mano nella abitazione: 250 euro in contanti e diversi monili in oro. Il colpo è stato messo a segno questa mattina e denunciato poi dalla nonna ai carabinieri che hanno subito eseguito dei rilievi a casa della vedova. Sul caso indagano i carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, comandata dal capitano Ilaria Genoni.