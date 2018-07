«Ha visto quanti furti agli anziani?»: uno fa pipì, l'altro deruba la vedova

di Paola Treppo

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) - In due uomini si fanno aprire la porta di casa di una anziana donnache abita da sola, con la scusa dei "controlli delle forze dell'ordine" a: si mettono a chiacchierare dei fatti di cronaca: «Ha visto quanti furti e rapine? Incredibile, bisogna stare attenti», le dicono.Loro, invece, si presentano come: sono addetti al servizio idrico. «Il suo oro e i suoi soldi deve metterli al sicuro. Dove li ha nascosti? Deve assolutamente spostarli da là» dicono alla pensionata di 80 anni che vive a. Lei si spaventa e, in buona fede, segue i loro "consigli": mostra ai "tecnici" del servizio idrico dove ha nascosto i suoi gioielli di famiglia.Allora è un attimo: i malviventi mascherati da addetti della rete dell'acqua le: oro e monili per un valore di 5mila euro; poi si dileguano, dopo che uno dei due ladri ha chiesto, con tutte le cortesie, di potero. Solo dopo la vedova si è resa conto di essere stata alleggerita dei suoi averi, tutti amati ricordi di famiglia, e ha chiamato i parenti e i carabinieri; sul caso indagano i militari dell'Arma della stazione di San Daniele del Friuli. Il furto è stato messo a segno oggi, lunedì 16 luglio, in pieno giorno, in mattinata.