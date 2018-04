I parenti lo cercano invano: operaio di 55 anni trovato morto in casa

di Paola Treppo

SAN DANIELE e GEMONA DEL FRIULI - I parenti lo cercano invano:di 55 anni trovatoin casa dopo ore.per la improvvisa scomparsa di, un uomo originario diche è stato trovato senza vita nella sua casa di San Daniele nel pomeriggio di ieri, martedì 10 aprile, intorno alle 17.L'operaio, che lavorava per la cooperativadi, è deceduto con ogni probabilità nella notte tra lunedì e martedì. Ieri mattina i parenti hanno provato a cercarlo al telefono ma non hanno ottenuto risposta. A quel punto hanno dato l'allarme e, aperta la porta della sua casa, i familiari hanno fatto la tragica scoperta.Inizialmente pareva che l'uomo fossee che fosse morto a causa di un fatalealla testa ma poi il decesso è stato ricondotto a un malore, probabilmente a un. Sul posto è intervenuto il medico che ha constatato la morte e i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli che hanno informato il magistrato di turno. Nella giornata di oggi sarà rilasciato il nulla osta per la sepoltura e la salma sarà quindi affidata alla famiglia. Contessi non era sposato e non aveva figli. Lascia nel dolore le sorelle e i colleghi di lavoro. Da qualche giorno si era assentato dalla sua occupazione proprio perché si era sentito poco bene.