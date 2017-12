di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEREALE VALCELLINA e MANIAGO (Pordenone) - Trovatonelle prime ore di oggi ildi 36 anni diGabriele P., commerciane, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, domenica 24 dicembre. A dare l'allarme, intorno alle 19, erano stati i suoi amici che erano usciti con lui per una battuta di caccia e che da ore non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.Nell'ultima telefonata che aveva fatto, il 36enne aveva riferito di aver colpito e ferito un animale e che lo stava per raggiungere; poi più nulla. La zona è quella molto impervia del. Dopo l'allarme sono scese in campo le squadre di soccorso del Cnsas di Maniago e i carabinieri della stazione di, in condizioni di ricerca molto difficili, in una disperata lotta contro il tempo per riuscire a trarlo in salvo. Di questa mattina la notizia del rinvenimento del corpo esanime del 36enne e il suo recupero da parte delle squadre di soccorso, dopo la constatazione del decesso da parte del medico e il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone. Per il recupero del corpo è stato impiegato l'della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Il 36enne è morto per legravissime, letali, riportare in unaEra quasiquando il personale del soccorso alpino, percorrendo tutti i sentieri del Monte Fara ha intravvisto il corpo del cacciatore infondo a un, a quota 1200, sul versante sud ovest del monte. Probabilmente l'uomo è. Per questioni di sicurezza, in accordo con la magistratura, la salma è stata recuperata alle prime luci di oggi, nel giorno di Natale.