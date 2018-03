Cerca il cane scappato nei campi e trova i resti di un cadavere

di Paola Treppo

FIUMICELLO e VILLA VICENTINA (Udine) - Cerca ilfuggito in mezzo alle campagne inseguendo unae trova idi un. È successo nel pomeriggio di oggi, sabato 17 marzo, intorno alle 17.30, tra i comuni di Ruda,e Fiumicello, in una zona in aperta campagna vicino alla frazione di Cortona diIl padrone del cane, un ragazzo del posto, che si era fatto aiutare dai parenti per riuscire a riprendere la bestiola, l'ha scorta, alla fine, vicino a unain prossimità del primo argine del: il cane stavaqualcosa che poi è emerso essere unumano con una. Più in là une un paio di pantaloni blu.A quel punto sono stati chiamati i carabinieri delle stazioni di Ruda e Villa Vicentina che hanno isolato l'area e sequestrato le ossa umane, composte poi nella cella mortuaria di Fiumicello, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratterebbe dei resti umani di un uomo adulto; potrebbe trattarsi di unalo scorso anno da Manzano ma solo il dna potrà dare conferma definitiva.