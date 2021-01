Con la Mercedes vola nel fosso e finisce ruote all'aria: è grave

TRVIGNANO UDINESE - Non è riuscito a mantenere l'auto in strada, finendo nel fossato capovolto su un lato: è grave in ospedale. È accaduto verso mezzogiorno nei pressi di Trivignano Udinese. La richiesta di aiuto è stata intercettata dal Sores di Palmanova che ha inviato i soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Udine.

Al loro arrivo i Pompieri hanno trovato l'autovettura, una Mercedes, fuoristrada, per cause che dovranno essere accertate, finita in un fossato. I pompieri assieme al personale sanitario del 118 hanno estratto dall'abitacolo l'automobilista che è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie. Intanto i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto incidentata.

