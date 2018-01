Trasformate in discariche per anni, riemergono le trincee sconosciute

di Paola Treppo

CAMPOLONGO TAPOGLIANO (Udine) - D'inverno si vedono meglio, quando gli alberi sono spogli e i campi sono una distesa di terra senza colture. Sono letradi fatto, che attraversano silenziose i paesi della Bassa Friulana, tra Campolongo Tapogliano, Ruda e Villa Vicentina, al confine con l'attuale provincia di Gorizia, realizzate nel periodo dellacome difesa dal nemico.Non sono state mai utilizzate, perché la rotta di Caporetto portò i soldati a fuggire verso il Piave. Affiorano appena, dalle campagne. Da lontano, per chi non conosce la storia di questi luoghi, possono sembrare delle opere realizzate per l'irrigazione, o semplici mura divisorie tra proprietà private. Ma basta avvicinarsi un po' e mettere i piedi nei campi, appena a due passi dalla strada, per scoprire che sono dei cunicoli in cemento armato e conglomerato, spazi dove i militari avrebbero potuto nascondersi in caso di, dotati di ingressi,, ambienti per le munizioni.Da anni l'amministrazione comune di Campolongo Tapogliano lavora con tenacia per pulire questi siti, rimasti, avvolti dalla vegetazione, distrutti, riempiti di terra, usati come, anche per gettaredi cani e gatti. I risultati adesso si vedono, anche se c'è ancora molto da fare. Con la squadra comunale di Protezione civile numerose trincee sono state ripristinate: tolta l'immondizia, la terra, aperti gli ingressi.​Non tutte, però, ricadono sul territorio di proprietà del Municipio e il progetto per la loro valorizzazione, per la promozione turistica e, in generale, di recupero della memoria, non è sempre semplice. Non tutti i contadini comprendono l'importanza del mantenimento di questa linea di difesa che è unica. Non se esistono altre simili in Italia.«Di recente - spiega l'assessore alla cultura,- la protezione civile ha recuperato, rendendola percorribile, la Ridotta Battisti. Con ipakistani, poi, abbiamo recuperato un'altra parte di tracciato. Crediamo molto in questo progetto; l'amministrazione ha realizzato sia una mostra, per far conoscere questi luoghi e la loro storia, che dei semplici dépliant con le immagini delle trincee e le cartine dove è ben chiaro lo sviluppo dellesul territorio. Lungo il tracciato si possono vedere ancora i resti dele poi ci sono una infinità di testimoniante uniche».In diverse trincee, le cui coperture spesso si stagliano allo stesso livello del terreno, nascoste, si può entrare e rendersi conto di come era concepita al tempo la guerra e la difesa del territorio: di fatto un corpo a corpo diviso solo da un muro a contenere i primi spari. Ala linea è di circa cinque chilometri, interrotta solo in alcuni punti, da cui in corrispondenza del passaggio dell'autostrada A4.