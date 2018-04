A nuoto, di corsa e in bici sul mare: è lo spettacolo del Triathlon Sprint

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO (Udine) - Sono 530 i triatleti che parteciperanno alla garaCittà diSabbiadoro Memorial Renzo Ardito, gara di rank e campionato regionale Friuli Venezia Giulia che si terrà sabato 28 aprile con partenza alle 14. Oltre agli italiani, ci sono molti sloveni, croati e austriaci, a dimostrazione che il movimento transfrontaliero è in forte crescita.La zona di cambio è prevista in piazza Marcello D'Olivo a Lignano Pineta su distanza sprint, ovvero 750 metri di, 20 km di bici e 5 km a piedi. Sarà assegnato il titolo dei campionati regionali Fvg. Hanno confermato la loro presenza atleti del calibro di, Francesco Cauz che è il vincitore dell'edizione 2016, Nicola Azzano, vincitore dell’edizione 2017, il forte nazionale austriaco under 23 Benjamin Lienhart, il nazionale sloveno Bojan Klemenc oltre a numerosi atleti delle varie rappresentative della nazionale slovena. La gara è in memoria dell’imprenditore turisticoSi partirà a nuoto dalla zona del Pontile a Mare di Lignano Pineta, lasciando a destra il ponte che porta al bar La Pagoda; il tracciato prevede la circumnavigazione della Pagoda per uscire nella zona del Tenda bar. Con questa soluzione lo staff vuole garantire lo spettacolo al pubblico che potrà sistemarsi sul Pontile a Mare per godersi la partenza degli atleti, come su una sorta di tribuna marina.Ai nuotatori sarà data la possibilità di essere incitati e supportati nei primi 250 metri di percorso swim, aspetto unico e originale. Il percorso bike è molto veloce e con medie sicuramente sopra i 40 km all'ora; è previsto un solo rilancio a giro su 3 giri totali di 6,6 km, in prossimità della zona cambio, dove viene anche rilevato il tempo parziale di gara a ogni passaggio. L'ultima fatica è la corsa su terra su un bastone a doppio passaggio per 2,5 km a giro, entrando nella zona del parco Bell’Italia Efa, anche sulla nuovache corre dietro le dune di sabbia di Pineta. Info www.triathlonlignano.it.