Treno deraglia per una frana: circolazione sospesa

AURISINA - A causa di una frana è deragliato il treno regionale 20989 alle 18.15 sulla linea Venezia-Trieste al bivio d'Aurisina, alle porte di Trieste: secondo i soccorritori ci sarebbero una ventina di feriti mentre per Trenitalia non si registrano i feriti tra le 22 persone a bordo compreso il personale di servizio. La circolazione è sospesa. Sul posto l'elisoccorso del Sores, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e l'autorità giudiziaria.



