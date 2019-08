Cadavere nella toilette del treno Tutti i passeggeri costretti a terra

di Marco Corazza

LATISANA - Lo hanno. La tragedia è stata scoperta verso le 19 di oggi, 1 agosto, mentre il convoglio stava per arrivare alla stazione di Latisana. A perdere la vita un uomo, su cui sono in corso le indagini della Polizia ferroviaria. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 dell'ospedale di Latisana che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al malcapitato. Secondo una prima ricostruzione. Gli investigatori puntano a capire la causa del decesso. La vittima era chiusa in un bagno del treno. Dal convoglio sono stati fatti scendere tutti gli utenti, che hanno dovuto rassegnarsi ad attendere un altro treno che li portasse a destinazione.