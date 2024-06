Dagli annunci ai lavori. La linea ferroviaria Udine-Venezia, una delle più “lente” di tutto il Nord Italia vista l’età media dell’infrastruttura e le poche migliorie che sono state apportate ai binari e alla tecnologia negli ultimi decenni, si prepara a vivere sei mesi di cantieri per uscire dal dimenticatoio. E si tratta di manutenzioni attese, chiamate soprattutto a ridurre i pesanti disagi che tanti passeggeri e pendolari sono costretti a vivere ancora a cadenza regolare. Da domenica, infatti, la linea sarà sotto i ferri almeno fino alla fine di dicembre. E il tratto interessato dalla maggior parte delle operazioni sarà proprio quello tra Pordenone e Udine, nel cuore del Friuli Venezia Giulia.



LA SVOLTA

Migliorie tecnologiche nella zona di Udine, manutenzione e isolamento dei ponti in provincia di Pordenone. Sono queste le prime due operazioni che porterà avanti la società Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce l’ammodernamento dell’infrastruttura in tutto il Paese. Non mancheranno però i disagi, ma procediamo con ordine. In particolare, a Udine verranno posti in opera i cavi di collegamento fra le apparecchiature di binario e di linea con il nuovo apparato centrale computerizzato (Acc) in fase di realizzazione. L’attivazione, prevista per il 2025, consentirà l’aumento della capacità dell’infrastruttura ferroviaria, il miglioramento della gestione della circolazione nel nodo di Udine e un ulteriore incremento degli standard di sicurezza. In linea, fra le stazioni di Udine e Pordenone, verranno eseguiti lavori di manutenzione e impermeabilizzazione di quattro ponti. Si tratta di importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni per alcune notti nei mesi a venire a partire dal 9 giugno.



LIMITAZIONI

Per limare ritardi e cancellazioni e vivere una stagione nuova, con meno guasti sulla linea, sarà però necessario sopportare sei mesi di interruzioni notturne a intervalli regolari. In particolare, il treno regionale 3866, Venezia Santa Lucia (23:01) - Udine (0:53) sarà cancellato; previsto servizio con corse bus fra Pordenone e Udine nei giorni 8 e 29 giugno, 24 e 31 agosto, 21 settembre, 2, 9 e 30 novembre e 7 dicembre 2024.

I treni regionali 3402, Venezia Santa Lucia (23:01) - Udine (0:53) e 3865, Udine (6:01) - Venezia Santa Lucia (7:59), saranno cancellati; previsto servizio con corse bus fra Pordenone e Udine nei giorni 9 e 30 giugno, 25 agosto, 1 e 22 settembre, 3 e 10 novembre, 1 e 8 dicembre 2024. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.



IL QUADRO

I lavori sulla linea ferroviaria Udine-Venezia si affiancano a quelli in corso sulla “Bassa”, cioè sulla ferrovia che da Venezia segue la linea dell’Adriatico e porta fino al nodo di Monfalcone-Ronchi dei Legionari e quindi a Trieste. In questo caso l’infrastruttura sarà aggiornata per consentire ai convogli di raggiungere anche i duecento chilometri l’ora. Infine il nodo di Udine, che può godere di un nuovo finanziamento statale di 40 milioni di euro.