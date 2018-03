Tre incendi in poche ore sui tetti e tante tubazioni spaccate per il gelo

di Paola Treppo

PORDENONE e UDINE - Trein poche ore in provincia dinella giornata di ieri, giovedì primo marzo. L'ultimo rogo si è verificato intorno alle 19 quando i pompieri sono stati allertati per una canna fumaria in fiamme a, in via Bianchet; si tratta di un edificio di tre piani dove i vigili del fuoco hanno domato l'incendio prima che potesse intaccare la copertura dell'immobile. Sul posto è intervenuta la prima partenza e l'autoscala di Pordenone per un totale di 7 vigili del fuoco.​Nella notte appena trascorsa è andata a fuoco a) unaadiacente una abitazione. La struttura è andata distrutta e il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero raggiugere la casa. Una decina gli interventi nella notte, sempre in provincia di Udine, percausati dalla rottura di: i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Lignano, San Giovanni al Natisone, San Daniele del Friuli. Il Comando di Gorizia è intervenuto invece, sempre per tubazioni dell'acqua spaccate per il, a Grado, Staranzano, Monfalcone e Fogliano Redipuglia.