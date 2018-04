Taglia le piante nei campi: travolto da un tronco, si spacca la gamba

di Paola Treppo

FAEDIS (Udine) - Un uomo è rimastomentre stava eseguendo dei lavori diin un campo di sua proprietà nella borgata didiintorno alle 12 di ieri, sabato 7 aprile. L'uomo, 59 anni, di, G.B. le sue iniziali, aveva approfittato della bella giornata di sole per tagliare alcuni alberi quando, per cause in corso di accertamento, il grossodi una pianta l'haa una gamba.Il friulano è rimastoe non riusciva a muoversi; immediata la chiamata di aiuto che ha fatto accorrere sul posto il personale medico di una ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. Per precauzione la centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul luogo dell'incidente domestico anche l'elicottero ma poi il velivolo è rientrato alla base vuoto perché il 59enne è stato trasportato in ospedale a Udine con una autolettiga. Ha riportato diverse botte a una gamba e una sospettaall'arto. Non è in pericolo di vita.