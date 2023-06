Travolto dal trattorino mentre lavora in giardino: è grave

BUJA - E' in gravi condizioni un uomo travolto da un trattorino nel tardo pomeriggio di oggi, 18 giugno 2023, mentre stava facendo dei lavori in giardino. L'episodio si è verificato a Madonna di Buja, in località Solaris. Sul posto ambulanza, elisoccorso e vigili del fuoco. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA