Contro la Kia nella discesa: ciclista vola sull'asfalto e perde la vita

TOLMEZZO - La domenica con la sua amata bicicletta è finita in tragedia.Un ciclista di 65 anni si è scontrato con una Kia lungo la strada provinciale 22 nel Comune didurante una manifestazione. Tutto è al vaglio della Polizia stradale, che sta cercando di chiarire la dinamica del terribile incidente.Il ciclista 65enne,., pare stesse partecipato alla manifestazione tra i monti del Cornino, il trofeo Comuni Amici, quando avrebbe sbagliato persorso in discesa finendo travolto da un auto. Ruzzolato a terra ha perso i sensi. Attivati subito i soccorsi: lo stesso conducente dell'auto ha cercato di prestargli aiuto. Purtroppo non c'è stato modo di salvargli la vita.