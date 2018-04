Travolta dalla compaesana dopo aver fatto la spesa: è in fin di vita

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) -da una compaesana mentre torna a casa dopo aver fatto la: donna. L'si è verificato poco prima delle 12 di oggi, lunedì 2 aprile, a, lungo l'arteria che collega la cittadina al vicino comune di Majano.La donna, 79 anni, di San Daniele, A.P. le sue iniziali, era andata a fare la spesa inal negozioe stava tornando a casa. Per farlo non è montata in sella ma ha portato la bicicletta a mano, sul lato sinistro della carreggiata.Giunta all'altezza dellaMareschi è stata travolta da una auto condotta da una donna di 85 anni anche lei di San Daniele. L'impatto è stato tremendo e la 79enne ha riportato lesioni gravissime al volto, alla testa, alla schiena e serie lesioni interne.Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato una ambulanza dal vicino ospedale e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Il personale medico ha stabilizzato la 79enne che poi è stata trasportata in volo, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Qui è stata accolta ined è in pericolo di vita.Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Martignacco che hanno lavorato per rilievi e accertamenti con il supporto della stazione di San Daniele del Friuli.La 79enne, infatti, è statasolo dopo aver visionato le immagini della video sorveglianza del negozio Despar dove si era recata la donna per fare la spesa poco prima. Al momento dell'incidente non aveva con sé i documenti e i militari dell'Arma sono riusciti a risalire alla sua identità solo grazie al video del punto vendita.Tanta paura ma nessuna lesione invece per la conducente della auto che, sconvolta dall'accaduto, è stata visitata sul luogo dell'incidente dagli infermieri. Bici e vettura sono state poste sotto