Trasporti e libri di testo, in arrivo i pagamenti di Dote scuola per 11.440 famiglie

UDINE - «Entro la fine del mese di gennaio 11.440 famiglie del Friuli Venezia Giulia riceveranno da Ardis i pagamenti di Dote scuola, l'intervento economico introdotto nel 2021 con le modifiche alla norma regionale sul diritto allo studio scolastico e universitario, rivolto alle famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e finalizzato ad abbattere i costi per il trasporto scolastico e l'acquisito dei libri di testo». Lo ha reso noto l'assessore regionale all'Istruzione e Università Alessia Rosolen. «Si tratta di una misura importante - ha rilevato Rosolen - che segna concretamente, insieme a tutti gli altri interventi messi in campo, un nuovo passo nelle scelte compiute dall'Amministrazione regionale nelle politiche per il diritto allo studio e la famiglia». I contributi variano da 150 a 400 euro (per un totale di circa 3,2 milioni di euro) in base alla distanza tra la residenza dello studente e la scuola frequentata e rimodulati nel caso in cui l'Istituto scolastico frequentato abbia attivato il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito.

La graduatoria

La graduatoria, pubblicata lo scorso 21 novembre e riferita all'anno scolastico 2022/23, è consultabile sul sito di Ardis. A Gorizia le domande sono state 1.476 (per un totale di 411mila euro), a Pordenone 2.736 (per un totale di 764mila euro), a Trieste 1.979 (529mila euro), a Udine 5.249 (1,5 milioni di euro).