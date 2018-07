Trascinato dalla corrente dopo un tuffo nel torrente: rischio ipotermia

di Paola Treppo

VITO D'ASIO e CODROIPO -dopo un, nella frazione di Pielungo, a, non riusciva più a raggiungere la riva e uscire dall'acqua. La stazione del soccorso alpino di Maniago è intervenuta su chiamata del Nue112 intorno alle 15.30 di ieri, giovedì 19 luglio, per trarlo in salvo. Si tratta di un uomo di 54 anni, A.T. le sue iniziali, di(Udine).Sul posto sono giunti undici tecnici della stazione di Maniago pronti a intervenire, l'ambulanza e i vigili del fuoco. Il recupero dell'uomo è stato però effettuato grazie all'intervento dell'elisoccorso decollato della elibase di Campoformido (Udine). Il tecnico disul pelo dell'acqua per consentirgli di imbragare l'uomo, quasi in ipotermia, e di consegnarlo ai sanitari dell'ambulanza per i controlli di rito. L'intervento si è concluso intorno alle 17.30.