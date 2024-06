UDINE - Scatta il tam tam per reclutare nuovi chirurghi per le esigenze prioritarie dell'équipe dei trapianti di fegato e rene nell'ambito della Struttura operativa complessa Clinica chirurgica. Come spiega il direttore del Centro regionale trapianti di Udine, Roberto Peressutti, l'avviso pubblico, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzati in chirurgia generale, appena varato con decreto del direttore generale Denis Caporale, è nato dall'esigenza di trovare dei camici bianchi per sostituire i colleghi dell'équipe che andranno in pensione nei prossimi mesi, in modo da muoversi per tempo e prevenire così un'eventuale carenza di organico prima che si manifesti.

IL DIRETTORE

«Alcuni membri dell'équipe della clinica chirurgica andranno in pensione nei prossimi mesi. Per questo si punta a una ricerca di personale preventiva. Si è fatto il bando prima che si sviluppi un'eventuale carenza di organico, anche per avere dei colleghi preparati per le attività di prelievo per i trapianti», spiega Peressutti, che dirige il Centro di eccellenza regionale di Udine. Attualmente i medici in forza all'équipe del centro sono sei. «C'è stata la disponibilità della direzione - prosegue Peressutti - ad avviare un percorso in tempo utile, in modo da non trovarsi impreparati».

L'AVVISO

L'avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, appena licenziato punta a reclutare dirigenti medici di chirurgia generale a tempo determinato e pieno, per le esigenze prioritarie dell'équipe dei trapianti di fegato e rene. Il centro regionale è un vanto tutto friulano. Nel 2023 sono stati 116 i trapianti fatti, vale a dire 97 per milione di persone, quando la media nazionale si ferma a 62 per milione di persone. Come si legge nel bando predisposto, nella valutazione dei titoli scientifici e del curriculum, verrà dato particolare rilievo alle esperienze nell'ambito dei trapianto di rene e di fegato e l'eventuale colloquio verterà su argomenti attinenti alla disciplina oggetto dell'avviso con particolare riguardo ad alcuni temi, come il prelievo multiorgano, la gestione delle macchine di perfusione d'organo, il trapianto di fegato e rene, la gestione chirurgica e follow-up post-trapianto dei pazienti trapiantati di fegato e rene.

IL SINDACALISTA

A margine, va detto che resta aperta la vertenza sulla retribuzione dei super-specialisti, che pur nulla ha a che vedere con quest'ultimo avviso. I chirurghi trapiantisti, come altri medici di alto livello, sono dei veri «fuoriclasse» della sanità. E, secondo Giulio Andolfato (Federazione Cimo Fesmed), meriterebbero un trattamento anche economico adeguato, come permetterebbero le nuove "regole d'ingaggio" nelle pieghe offerte dal contratto. «Abbiamo aperto una vertenza e sono sei mesi che stiamo aspettando. La volontà politica da parte della Regione e del direttore Caporale c'è. Anche l'assessore Riccardi ha dato ampio margine, ma rimane la mentalità degli uffici da vincere», sostiene Andolfato. «Se si pagano così tanto i calciatori, non dico che un medico trapiantista devi pagarlo come un calciatore, ma lo devi pagare bene, non come un bravo impiegato a tremila euro al mese. Non si possono tenere dei centri di eccellenza con professionisti pagati come impiegati di concetto. Se l'Azienda vuole dei "fuoriclasse" deve retribuirli molto bene. E il nuovo contratto ci dà questa possibilità», conclude il sindacalista.