Il ritorno del tram nel centro città? Più che un'ipotesi

di Alessia Pilotto

UDINE - Il Comune non ha abbandonato l'ipotesi di riportare il tram in città. Anzi, la rilancia con un convegno per discuterne con i cittadini. L'incontro, dal titolo Il ritorno del tram?, è stato organizzato per mercoledì 19 dicembre, alle 18, in Sala Ajace: interverranno il sindaco Pietro Fontanini, il suo vice e assessore alla Mobilità Loris Michelini (che presenterà il Piano della mobilità), il prof. Sandro Fabbro (docente di Urbanistica all'Università di Udine, che presentò il progetto tram dell'ex candidato sindaco Andrea Valcic, che lanciò per primo l'idea di reintrodurlo in città). Tra i relatori, Annarita Polacchini, business innovation director Saf e Gruppo Arriva, che affronterà il tema dal punto di vista delle politiche finanziarie e di gestione, e Andrea Spinosa, esperto di pianificazione e progettazione dei