UDINE - Nessuna correlazione fra gli incidenti avvenuti con lo stesso modello di velivolo. Lo sostiene in una nota la Alpi Aviation di Pordenone, la casa produttrice dell'ultraleggero precipitato a Lusevera, in provincia di Udine, sabato scorso. Nell'incidente hanno perso la vita il pilota delle Frecce tricolori Alessio Ghersi (nella foto) e un suo parente, Sante Ciaccia.



L'AZIENDA

La Alpi Aviation di Pordenone ha specificato che «in merito ai diversi incidenti accaduti di recente, sempre con il medesimo modello di velivolo, si esclude una correlazione tra gli incidenti e, in nessun caso, sono emerse responsabilità di Alpi Aviation, che produce velivoli affidabili e di qualità elevata, tanto da essere apprezzati e utilizzati anche da piloti professionisti di tutto il mondo», come si legge nella nota.

Intanto, a quasi una settimana di distanza dall'incidente aereo di Lusevera in cui sono tragicamente morti Ghersi Ciaccia, è attesa in Procura a Udine la prima svolta nelle indagini. Conclusa la raccolta documentale, nelle prossime ore potrebbero esserci iscrizioni di più persone nel registro degli indagati. Si tratta - si apprende da fonti investigative citate dalle agenzie - di atti a tutela delle garanzie difensive e che consentono così la nomina di periti negli accertamenti.