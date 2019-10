​Monte Croce, rispunta l'ipotesi traforo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE - Torna d'attualità un possibile traforo al Passo di Monte Croce Carnico, per collegamenti più rapidi tra Friuli Venezia Giulia e centro Europa, in particolare lungo l'asse che porta a Monaco di Baviera? «È un tema tornato in auge», conferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti. «Sicuramente di qua dal confine. Tutto da verificare, invece, l'interesse in Austria». Ed è per questo che in agenda, «tra una ventina di giorni» l'assessore ha in programma un incontro con il suo omologo carinziano, al fine di «capire come la pensano gli austriaci, dato che il tracciato per tre quarti sarebbe sul loro territorio».