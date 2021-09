Camion perde il carico in una rotonda della strada Pontebbana, lunghe code e traffico bloccato

BASILIANO - Traffico bloccato dall'alba sulla strada statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Basiliano, in provincia di Udine. Oggi, martedì 14 settembre, un mezzo pesante ha perso completamente il carico che stava trasportando finito sulla sede stradale. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le ore 6,15 sulla rotonda di Orgnano, in comune di Basiliano, lungo la Strada statale 13 Pontebbana. L'incidente ha causato lunghe code e traffico bloccato su entrambi i sensi di marcia. Sul posto stanno operando i mezzi di soccorso per il recupero del carico e le forze dell'ordine.