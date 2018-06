Danze senza confini con il Festival mondiale del folclore giovanile

di Paola Treppo

PORDENONE e UDINE - La grande e coloratissima ribalta del folclore giovanile internazionale, parata di musiche e danze senza confini, è alle porte: si aprirà infatti giovedì 5 luglio, per protrarsi fino a martedì 10, il, un evento noto a livello nazionale organizzato da 19 anni dall'Associazione folcloristica giovanile regionale in collaborazione con l'Unione gruppi folcloristici del Fvg, la Regione, i Comuni di Pordenone, Udine, Arta Terme, Capriva del Friuli, Cormons,e Roveredo in Piano. Sono 130 i ragazzi coinvolti.Il Festival Mondiale del Folclore Giovanile rappresenta una occasione di divulgazione culturale, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire tradizioni e costumi tipici di genti di ogni parte del pianeta. Grande soddisfazione per i numeri dalla rassegna viene espressa da Alessio Moretto, presidente dell'Afgr Fvg, meritoria e attiva realtà che accorpa 12 gruppi folcloristici giovanili.Il debutto della rassegna è in calendario per giovedì 5 luglio, a Capriva del Friuli, in provincia di Gorizia, e in parallelo a Roveredo in Piano (Pordenone): nella prima località sede dello spettacolo sarà il Parco Centro Civico che dalle 20.45 ospiterà le esibizioni dei gruppi Radist (Vinnytsia,) e Kud Dimitrije Koturovic, da Belgrado, Serbia. L'ouverture sarà però affidata al gruppo di casa, il Primavera di Capriva., invece, protagonisti saranno i gruppi Kokshetau, dall'omonima città del, San Gemiliano, da Sestu, in provincia di Cagliari, e Holzhockar, da Sappada. Aprirà la serata il gruppo Afgr Artugna die Roveredo in Piano. Venerdì 6 luglio la performance sarà replicata, a gruppi riuniti, nella prestigiosa cornice del piazzale del Castello di Udine, alle 20.45.Sabato 7 luglio il festival toccherà Arta Terme: unica variante rispetto alle date precedenti sarà l'ouverture, affidata al gruppo Afgr Guldana Pearl di. L'appuntamento è in piazza Roma, alle 20.45. Il programma di domenica 8 luglio comincerà già al mattino, con una messa nel Parco Centro Civico di Capriva del Friuli.Lunedì 9 luglio il Festival Mondiale del Folclore Giovanile raggiungerà Pordenone, offrendo un momento particolarmente vivace e coreografico: i gruppi partecipanti sfileranno infatti, alle 20, lungo le vie del centro storico, per poi esibirsi in piazza XX Settembre, alle 20.45. Martedì 10 luglio gran finale: il festival 2018 si concluderà a Cormons, in piazza XXIV Maggio.