Tour in bicicletta tra 27 attività per l'aperitivo che dura un intero weekend

A Sappada prende il via oggi il primo evento della stagione estiva 2020 della località montana. Plodar Runde - bike Edition, la manifestazione gastronomica che da oggi fino a domenica prossima da’ la possibilità agli ospiti di degustare aperitivi accompagnati da stuzzichini della tradizione agro alimentare locale. Organizzato dall’associazione Proloco di Sappada, l’evento, che coinvolge 27 attività tra ristoranti, alberghi e bar, si ripeterà a ogni ultimo weekend del mese di giugno, luglio, agosto e settembre. Gli ospiti possono consultare la mappa realizzata per l’evento e scegliere l’itinerario della degustazione. «Per questa edizione 2020 abbiamo voluto introdurre una novità che sta nella modalità degli spostamenti tra un locale e l’altro. Sarà una versione green, poiché sarà possibile sviluppare l’intero itinerario in bicicletta» anticipa la presidente della prologo Maddalena Sartor. Si inaugura così la stagione estiva, che sarà contraddistinta da manifestazioni, in linea con le disposizioni governative dettate dall emergenza covid 19, e da un fitto programma di attività outdoor in cui i turisti saranno accompagnati da esperte guide e istruttori. Le mappe della Plodar Runde sono disponibili presso l’ufficio di PromoTurismo Fvg e del consorzio Sappada Dolomiti Turismo, entrambi in località Bach. Info sulla pagina Facebook Plodar Runde Bike Edition e www.sappadadolomiti.com © RIPRODUZIONE RISERVATA