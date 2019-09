Precipita in un torrente per raccogliere un fungo: trovato morto l'uomo disperso

TOLMEZZO - È stato trovato ieri notte il corpo senza vita dell'anziano di 78 anni di Illegio disperso dal mattino, era sul fondo di un torrente secco, il Sopadices. La zona è molto e si è dovuto attendere l'arrivo dell'elicottero per il recupero. L'anziano era atteso in uno stavolo di amici poco sopra Illegio ed era partito al mattino da casa. Non vedendolo arrivare, gli amici hanno allertato il Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza di Tolmezzo e Vigili del Fuoco di Tolmezzo. Il velivolo della Protezione Civile ha recuperato il corpo con un gancio baricentrico lungo una settantina di metri. L'uomo era andato a funghi ed è forse stato proprio il tentativo di raccoglierne uno, a farlo precipitare.

