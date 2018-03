La torre del castello rischia il crollo e intanto il cimitero sprofonda

di Paola Treppo

PREPOTTO (Udine) - A rischioil campanile della chiesa di Santo Spirito di. L’area è statae l’amministrazione comunale ha chiesto un finanziamento urgente per mettere in sicurezza tutta la zona. Ad accorgersi che la torre di pietra era instabile è stata una donna del paese che si occupa della pulizia del cimitero che sorge intorno al luogo sacro.Siamo al confine con la Slovenia, che dista in linea d’aria meno di un paio di chilometri. Il campanile a rischio cedimento è molto antico e non è nato per funzioni religiose ma belliche. Era una: è tutto quello che resta, infatti, di undifensivo la cui esistenza è documentata dal 1161. Su questo poggio, che oggi domina il tranquillo e verde abitato di Albana, un tempo sorgeva un. Le sorti del fortilizio, che ha un “polo” gemello oltre confine, altrettanto misterioso, con tanto di una grotta dietro all’altare, sono avvolte nella nebbia del tempo: di certo il mastio fu raso al suolo ma non è chiaro se a causare il suo crollo sia stato un terribile terremoto o una sanguinosa battaglia.Chi vive a Iassico di Cormons, però, ricorda bene i racconti degli avi: il castello cadde, le pietre del crollo furono usate per costruire le case e nel vecchio poggio sopravvisse solo la torre di, quella da cui, nel medioevo, e probabilmente anche in epoche precedenti, veniva usata per dare l’allarme circa la presenza dei nemici, con segnali di fuoco. Attorno a questa alta costruzione, nei tempi più recenti, fu costruita, semi addossata, la chiesetta dello Spirito Santo. È chiara la sua edificazione posteriore: l’aula centrale, infatti, è asimmetrica ed è inglobata al campanile-torre.Il parroco di Prepotto, un frate che vive nel Santuario di Castelmonte, don, ricorda l’importanza di questa chiesetta: «L’edificio sacro, del XV secolo, fa parte delle “rete” delle chiese votive di Prepotto - spiega -, custodisce la memoria di una terra di confine cui la comunità è molto legata. Già lo scorso anno era stato segnalato il pericolo di crollo del campanile: a seguito di un sopralluogo era emerso come itenessero unite pietre ormai senza assolvere alla loro funzione. Anche merlatura è compromessa. Bisogna intervenire subito e il Comune, per fortuna, si è fatto carico del problema prima del cedimento, inoltrando una richiesta di contribuito urgente».La storia di questa chiesa è singolare anche per il suo. Si racconta, infatti, che dopo il crollo del castello, l’area del poggio fu ripianata e che fu steso uno spesso strato di terra. Sullo “zoccolo” di pietra solida fu eretta la chiesa votiva e attorno fu realizzato il cimitero. Sotto al camposanto, però, sarebbero rimasti diversivuoti molto vasti, mai tamponati, quelli delleo delle “sicure” del baluardo di difesa. Nei secoli il terreno sarebbe poie a questo si dovrebbe lo, lento, delle, anche recente, visibile chiaramente.