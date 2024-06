TOLMEZZO - Da un lato dei totem informatici, dedicati ai cittadini che hanno necessità di pagare tributi, multe, bollettini PagoPa, attraverso l'utilizzo del Pos, ma anche accedere alle proprie mail o pec, fare segnalazioni e reclami online, prenotare appuntamenti, accedere a specifiche piattaforme per attivare lo Spid, il fascicolo sanitario elettronico, stampare certificati anagrafici, prenotare la carta d'identità elettronica. Dall'altro i "facilitatori digitali", persone in carne ed ossa - giovani volontari del Servizio Civile Universale specializzati nell'assistenza digitale che potranno supportare soprattutto le persone più anziane, spiegando loro come muoversi tra i servizi della pubblica amministrazione e abbattendo la loro distanza di competenze rispetto alle tecnologie.

Sono questi i pilastri del progetto sperimentale "Digitale in Comune", presentato ieri a Tolmezzo con il coordinamento della Comunità di Montagna della Carnia, rappresentata dal presidente Ermes De Crignis, la guida del comune "capofila" di Gemona del Friuli, con il sindaco Roberto Revelant, e finanziato dalla Regione FVG con 100 mila euro su tre annualità, come ha ricordato l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. I primi due comuni carnici che lo terranno a battesimo saranno Paularo e Socchieve, per la soddisfazione dei due sindaci, Marco Clama e Coriglio Zanier.

«Questo progetto - hanno spiegato i promotori - mira all'abbattimento delle distanze territoriali rispetto all'accesso ai servizi pubblici, particolarmente sentite in montagna, ma anche, spesso di difficile utilizzo per gli utenti». Tra gli obiettivi primari dell'iniziativa vi sono infatti, come ha elencato il Responsabile del Servizio informatico e digitalizzazione della Comunità di montagna della Carnia, Luca Morocutti, «l'erogazione dei servizi al pubblico svolti dall'ente comprensoriale, attraverso il collegamento da remoto, quindi senza la necessità di recarsi di persona presso gli uffici di Tolmezzo ma semplicemente recandosi presso la sede comunale dotata del totem informatico: ad esempio nel caso dei tributi, per effettuare pagamenti tramite POS, per acquisire documenti; l'attività di tutoraggio per l'avvicinamento dei cittadini alla PA, attraverso la presenza dei "facilitatori digitali"; l'alfabetizzazione digitale degli utenti per la gestione dei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione».



SPERIMENTAZIONE

I cittadini potranno avvalersi gratuitamente del supporto dei facilitatori per l'accesso e l'utilizzo anche degli altri servizi online. L'obiettivo finale è diffondere le competenze digitali tra i cittadini, favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il diritto di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti, incentivare l'uso dei servizi online attraverso assistenza individuale. Chiunque può prenotare un appuntamento in uno dei punti di facilitazione più comodo. «Avviata la fase di sperimentazione, è previsto l'ampliamento del progetto ad altri ambiti territoriali, attraverso un finanziamento della Comunità di montagna della Carnia» ha aggiunto il presidente De Crignis. «Da parte della Regione Fvg, come ha rimarcato l'assessore Roberti, non mancherà il sostegno per una iniziativa che ha l'obiettivo di diffondere le competenze digitali tra i cittadini, favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il diritto di cittadinanza digitale».



LE COMUNITÀ

La Convenzione, come ha illustrato il sindaco gemonese Revelant, vede protagoniste anche la Comunità di montagna del Gemonese, Comunità di montagna Natisone e Torre, Anci Fvg, oltre poi alle altre istituzioni partecipanti a vario titolo al progetto (Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale, Comunità collinare del Friuli, ComPA).