Scontro fra tre auto: nove feriti, tutti portati in ospedale

TOLMEZZO - Nove persone sono rimaste coinvolte nella prima serata di oggi, 19 febbraio 2023, in un incidente stradale accaduto a Tolmezzo lungo la statale 52 all'altezza della cartiera, indicativamente sotto il ponte di Avons. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), si sono scontratesono rimaste coinvolte nello schianto. Nell'impatto una vettura è finita fuori strada, in un fossato. Gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l'ambulanza da Paluzza e due ambulanze provenienti dall'ospedale di Tolmezzo. Attivatii Vigili del fuoco che stanno operando in piena sinergia con i personale sanitario. Tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite e vengono trasportate all'ospedale. Problemi per il traffico.