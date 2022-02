TOLMEZZO - Nell'aria da diverse settimane, la crisi in Municipio a Tolmezzo è deflagrata ieri pomeriggio, con le dimissioni di 12 dei 21 consiglieri comunali eletti nel 2019. Il sindaco Francesco Brollo dunque decadrà e al suo posto la Regione, dopo il decreto di scioglimento, dovrà nominare un Commissario in attesa del ritorno al voto.

IL POST

A ufficializzare il tutto lo stesso primo cittadino del capoluogo carnico con un post sul suo profilo Facebook diffuso ieri nel primo pomeriggio. I cittadini mi hanno eletto, una congiura di palazzo, contro l'esito elettorale, mi ha appena fatto cadere ha scritto Brollo, facendo i nomi dei consiglieri dimissionari, ovvero sei colleghi della sua ormai ex maggioranza Scarsini, Craighero, Moser, Anzolini, Marchi, Mizzaro (del gruppo Tolmezzo Futura di area Partito Democratico) e altri sei dell'opposizione D'Orlando, Faccin, Del Fabbro, Bonanni, Rinoldo, Zamolo (le civiche di area Lega e Fratelli d'Italia).

L'EX SINDACO

«La conseguenza è che arriverà un commissario e il comune resterà bloccato nell'ordinaria amministrazione per mesi, fino a prossime elezioni», ha poi aggiunto Brollo che quindi è andato all'attacco.

«I consiglieri dimissionari si sono presi la grave responsabilità di abbandonare la nave in piena tempesta, non perché il comune sia in difficoltà, anzi, ma perché siamo ancora nel mezzo della emergenza sanitaria, con cittadine e i cittadini preoccupati, con incognite sul futuro e con la necessità di avere un ente in piena attività che risponda a bisogni e problemi. Condannano la città all'immobilità fino a nuove elezioni. Diciamolo chiaramente: una operazione sciagurata per calcoli politici fatta sulla pelle di 10mila cittadini di Tolmezzo. Ci sarà comunque tempo e modo per spiegare tutto nei dettagli», ha specificato, preannunciando una conferenza stampa a breve.



«A TESTA ALTA»

«Io potrò lasciare il municipio a testa alta, i protagonisti di questa pietosa vicenda certamente no», ha concluso Brollo. Subito si sono scatenate le reazioni da ambo i fronti, con il gruppo di dimissionari di maggioranza che hanno motivato la loro scelta.



I CONSIGLIERI

«Sono venuti a mancare tutti i presupposti che consentono uno svolgimento efficace, proficuo e utile alla Città, del ruolo per il quale siamo stati eletti. Evidente lo sfaldamento della compagine. Troppe volte è mancato un rapporto di condivisione, di ascolto e di sincerità sulle scelte» oltre ad una «mancanza di coerenza e trasparenza rispetto al collocamento politico con cui ci si è presentati davanti agli elettori e alle elettrici, mutato dal sindaco per meri fini personalistici e mai esplicitato per pura convenienza personale», hanno aggiunto, alludendo al presunto avvicinamento di Brollo all'area moderata di centro-destra.

DEM

Più esplicito il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli: «Non possiamo accettare anche in Fvg il teatrino dei gruppi misti e dei comodi cambi di casacca che purtroppo si vede a Roma. L'unica congiura di palazzo è quella di chi lusinga e promette da Trieste partecipazione a liste civiche di Fedriga e purtroppo quella di chi sul territorio si fa ammaliare, dimentica il suo percorso e abbandona le forze che lo hanno sostenuto nel lavoro fatto e da fare», ha dichiarato il segretario Dem.



CONCLUSIONE

«Era nostro diritto e dovere sapere se questa esperienza poteva continuare e giungere alla sua naturale conclusione nel 2024 o se sarebbe comunque finita in anticipo per calcoli ed ambizioni personali che niente hanno a che vedere con i cittadini di Tolmezzo. Nessuna risposta ci è arrivata, né quella più semplice sulle sfide da affrontare insieme, né - conclude - sulla collocazione ideale e valoriale».