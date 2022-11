Tolmezzo. Sorprendono un 18enne con la droga, vanno a casa sua e scoprono che il papà ha una serra di marijuana

UDINE - Lunedì 14 novembre intorno alle 13.20 gli agenti della polizia di stato di Tolmezzo hanno sorpreso nella zona dell'autostazione un 18enne carnico con una piccola quantità di Marijuana (0,75 grammi). A segnalare il ragazzo il cane antidroga dell'unità cinofila della Polizia Locale di S. Michele al Tagliamento, chiamata in supporto insieme alla Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia. La perquisizione è proseguita nell'abitazione del neomaggiorenne, dove è stato scoperto che il padre, un cittadino italiano di 48 anni, aveva avviato in una serra un'attività di produzione della Cannabis. Oltre a un ingente somma di denaro, pari a 4590 euro, provento del traffico illecito, il personale in divisa ha rinvenuto: molti semi di Marijuana, un bilancino di precisione, 1,7 kg di piante essicate, un quaderno di appunti con vario materiale per la coltivazione, 12 piante verdi di Marijuana. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, così come i 250 grammi di Marijuana già essicata e i 10 grammi di Hashish, ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il padre nascondeva in casa una coltivazione di marijuana

Accusato di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti, il 48enne è stato quindi arrestato e condotto al carcere di Udine. Dopo la convalida dell'arresto, il GIP ha disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Padre e figlio sono stati pizzicati durante un'operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, per la quale è stato utile il supporto di un'unità cinofila della Polizia Locale di S. Michele al Tagliamento.