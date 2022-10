Tolmezzo. L'acqua del rubinetto non è potabile, il sindaco ai cittadini: «Non bevetela»

UDINE - Il Comune di Tolmezzo ha emanato un'ordinanza in cui invita i cittadini a non bere l'acqua del rubinetto e in caso di uso alimentare di bollirla. La decisione del primo cittadino è nata dopo un controllo effettuato dai tecnici dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale su un campione di acqua prelevata dalla fontana pubblica di Imponzo. Le analisi hanno infatti rilevato il mancato rispetto di alcuni parametri di potabilità. Nelle due località è subito scattato il divieto che potrà essere revocato solo tra qualche giorno in seguito ad altre analisi.