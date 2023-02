LIGNANO - Dopo essere stato cancellato nel 2021, a causa del Covid, è stato riprogrammato nel 2023 e partirà dallo Stadio comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro, mercoledì 7 giugno, il tour di Tiziano Ferro ribattezzato TZN 2023 (saranno validi i biglietti dell'edizione 2020-2021).

Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con le eccezioni della data di Cagliari, che non potrà essere recuperata, dell'appuntamento di Catania, che viene recuperato a Messina (come da calendario originale 2020) e dell'appuntamento dell'11 luglio a Modena, riprogrammato lo stesso giorno allo Stadio Dall'Ara di Bologna. Mentre non si sono ancora placate le polemiche per la notizia secondo la quale la rinuncia di Beyoncé a esibirsi in Italia, nello stadio di San Siro, sia dovuta al fatto che nello stesso periodo la location è già prenotata per il recupero della data meneghina del tour del 2020 di Tiziano Ferro, il cantautore, neopapà dopo aver adottato i piccoli Margherita e Andres, con i quali si è lasciato filmare per la gioia dei suoi follower sui social, presenterà a Lignano il nuovo album, pubblicato l'11 novembre 2022, Il mondo è nostro.

È l'ottava raccolta di inediti dell'artista originario di Latina, che arriva a tre anni dall'ultimo lavoro, Accetto Miracoli, certificato tre volte disco di platino. Il mondo è nostro contiene tredici brani ed è stato scritto da Tiziano Ferro e registrato a Los Angeles durante gli ultimi tre anni.

L'ALBUM

Il nuovo progetto discografico di Tiziano Ferro è stato anticipato dal singolo La Vita Splendida, pubblicato l'8 settembre, che segna la collaborazione con due dei cantautori più apprezzati della scena italiana contemporanea, Brunori Sas e Dimartino, che hanno firmato il brano insieme a Tiziano. Uno dei titoli dell'album è r()t()nda, in cui ha collaborato con Thasup, uno dei migliori artisti della nuova scena rap italiana, contenuto sia in c@r@++ere s?ec!@le, il nuovo album del giovane rapper, sia in quest'ultimo di Tiziano, Il mondo è nostro. Un'altra delle sorprese presenti nel nuovo disco sono il duetto con Sting e la collaborazione con Ambra Angioliniche canta nel duetto Ambra/Tiziano, la track numero 10 dell'album. «L'ho sempre ammirata, fin dai tempi di Non è la Rai e dopo anni che non si esibiva più in pubblico - ha rivelato Tizano - l'ho convinta a entrare in studio».