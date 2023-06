Tiziano Ferro, per la data zero di Lignano attese 20mila persone: «Questo palco sarà casa nostra, bentornati» Ecco dove parcheggiare

LIGNANO SABBIADORO - Tiziano Ferro a Lignano Sabbiadoro. E' iniziato il conto alla rovescia per il tour "TZN 2023" con data zero proprio nello Stadio Teghil il 7 giugno. Attese 20mila persone per festeggiare insieme al cantante i suoi 20 anni di carriera ripercorrendoli con i successi più noti e anche i brani dell'ultimo disco "Il mondo è nostro". Tiziano Ferro impegnato già da giorni nelle prove a Lignano, ha svelato attraverso i suoi canali social sia come sarà il palco sia la scaletta: «Questa dal 7 giugno sarà casa nostra» e «La nostra storia in 30 canzoni.

Informazioni utili e parcheggi

L'apertura dei cancelli dello Stadio Teghil è prevista per le 16:30 ma il concerto comincerà alle 21. Per chi arriva in auto gli organizzatori consigliano i parcheggi "Mercato" adiacente allo Stadio (con zona riservata anche a Parcheggio Disabili), Luna Blu, Parkint, del Cimitero, del Mr. Charlie e del Parco Zoo (collegati con bus navetta). Si potrà anche lasciare l'auto anche lungo via Alzaia, via San Giuliano e in via del Pantanel.

Tiziano Ferro, 20 anni di carriera: i numeri

Oltre 20 milioni di dischi venduti tra Italia, Europa e America Latina, Ferro ha una carriera in continua ascesa che lo ha portato a vincere anche un Grammy e un Latin Grammy. Per questo tour, il numero dei biglietti venduti è di 500mila e c'è chi conserva il proprio ticket ancora da prima della pandemia da Covid. Tiziano torna infatti a calcare un palcoscenico dopo sei anni di stop.