Tir avvolto e distrutto dalle fiamme, caos in A4

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi esodo, A4 bloccata in più occasioni. Un mezzo pesante a fuoco ieri sera (martedì 13 agosto), in autostrada, nel tratto compreso fra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia. Un autoarticolato che trasportava birra si è incendiato poco prima delle 20 mentre transitava sulla A4. L’autista, che non ha riportato nessuna conseguenza, a è riuscito a scendere e a sganciare la motrice dalla parte telonata del mezzo. Per gestire le complesse operazioni di spegnimento, di rimozione del mezzo e di bonifica dell’asfalto è stato necessario chiudere l’autostrada, riaperta poco prima delle 23. Chiuso, in entrata, anche lo svincolo di San Giorgio di Nogaro e traffico bloccato nel tratto chiuso. Un incidente, anche in questo caso non grave, è accaduto questa mattina (mercoledì 14 agosto) sempre fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia verso le 7 e 30. Si è trattato di un’uscita di strada autonoma. Una vettura, con quattro persone a bordo si è rovesciata. Lievemente feriti gli occupanti che sono usciti autonomamente dalla vettura.