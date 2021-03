Stadio chiuso ma entra lo stesso, Daspo di 3 anni al supertifoso

LIGNANO SABBIADORO - Ha cercato di entrare allo stadio per assistere alla gara di calcio di serie B tra Pordenone e Ascoli, nonostante il match fosse a porte chiuse. Fermato dagli stewart dello stadio di Lignano, ha dato in escandescenza e il Questore di Udine ha applicato nei suoi confronti un Daspo di tre anni da tutte le manifestazioni sportive. Protagonista dell'episodio è un uomo, di 43 anni, del posto, tifoso in evidente stato di ubriachezza, che ha anche spintonato i Carabinieri accorsi per dare manforte agli steward, colpendone uno al volto. È stato per questo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza e violazione della normativa sulle manifestazioni sportive, oltre che segnalato per inosservanza delle disposizioni Covid. In caso di violazione del Daspo, è previsto l'arresto in flagranza di reato. Vista poi una precedente condanna per delitti non colposi, all'uomo è stato anche vietato, ai sensi della normativa sulle misure di prevenzione, di utilizzare o detenere una serie di oggetti pericolosi, come armi, armi giocattolo e strumenti irritanti.