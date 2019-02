di Luca Calboni

che sarebbe protagonista di un video hot diventato virale e condiviso migliaia di volte attraverso Whatsapp. L'attaccante del Cagliari, in prestito dalla Fiorentina, apparirebbe come regista del filmato che riprende in maniera spudoratamente oscena due persone che fanno sesso, uno dei quali è probabilmente un suo compagno di squadra.che gira la telecamera verso di lui esibendosi nella sua esultanza tipica con le mani a forbice. A confermare poi che potrebbe trattatarsi del bomber ex Chievo Verona, Udinese e Fiorentina sono i tanti tatuaggi che il calciatore ha sul corpo: dalla catena al collo alla scritta in corsivo "Made in France" che ha sul costato. Non sappiamo precisamente a quando risalga il video, di certo la sua avventura al Cagliari (attualmente è indisponibile per venti giorni), per ora registra una sola presenza e nessun gol.