Tessitura Carnica, disposto il dissequestro dello storico stabilimento

“Consentiteci di salvare un pezzo di storia del Friuli”. L’accorato appello, rivolto alla Procura di Udine, di Giuseppe Tonon, legale rappresentante di Carnica Arte Tessile s.r.l., è stato accolto: il Pubblico Ministero Marco Panzeri ha disposto il dissequestro e la restituzione al suo proprietario dello storico stabilimento di Villa Santina (Ud), colpito da un terribile incendio il 22 luglio, poco dopo la mezzanotte: nonostante il rapido intervento dei vigili del Fuoco accorsi in forze da Tolmezzo e Udine e dai distaccamenti volontari di Rigolato e Cervicento, e che hanno lavorato fino all’alba per domare le fiamme, l’immobile è stato devastato con danni per centinaia di migliaia di euro



Un colpo durissimo non solo per l’attività, che si è ovviamente bloccata, e per i suoi dipendenti, ma anche per il patrimonio dell’intera regione perché la Tessitura Carnica, nata nel 1964, rappresenta, continua e custodisce una lunga tradizione imprenditoriale e artigianale della Carnia e della montagna friulana, specializzata nella realizzazione di tessuti particolari e di pregio, richiesti e ricercati in tutto il mondo, che tutt'ora vengono prodotti con gli strumenti di una volta. Un’arte tessile che affonda le radici nel lontano Settecento quando Jacopo Linussio diede vita a un complesso manifatturiero senza eguali all’epoca, con oltre trentamila addetti e 1.100 telai nel solo stabilimento di Tolmezzo. Non a caso l’azienda è una tappa frequente anche per i turisti e il tremendo rogo ha destato profonda eco in tutto il territorio, con tanto di impegno assunto dalle istituzioni, Regione in primis, ad essere vicine e a sostenere la ripresa delle lavorazioni. Una ripresa che tuttavia non sarà facile e, anzi, è a rischio, anche perché sussisteva il pericolo che ai danni causati dall’incendio si aggiungessero quelli prodotti dalle intemperie.



Il titolare, anche per questo, attraverso il responsabile della sede di Udine, Armando Zamparo, si è affidato a Studio3A, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che offre, tra i tanti, un apposito servizio che si occupa proprio e in particolare di incendi, della stima puntuale dei beni danneggiati o distrutti, di seguire tutto l’iter risarcitorio con le compagnie di assicurazione e di pianificare e di mettere in opera attraverso i propri ingegneri tutti quegli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del loro contenuto e di ripristino che assumono una fondamentale valenza in queste circostanze. Il problema è che fino alla scorsa settimana tutta l’area era tabù essendone stato disposto il sequestro dalla Procura di Udine che, tramite dott. Panzeri, ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, non essendosi potute accertare con sicurezza, nei primi sopralluoghi, le cause del rogo. Il signor Tonon, quindi, non potendo accedere alla sua azienda e non conoscendo con precisione le condizioni in cui si trovavano i beni ivi contenuti, non sapeva se fosse andato tutto perso o si fossero salvati e si potessero recuperare dei telai o degli altri strumenti di lavoro. Il timore era che piogge ed eventi atmosferici vari, essendo il capannone praticamente squarciato, potessero dare il colpo di grazia a quanto le fiamme avessero risparmiato, totalmente o parzialmente, con la conseguenza di rendere ancora più pesante il bilancio del disastroE’ stata così presentata, il 4 agosto, formale istanza al Sostituto Procuratore per revocare il sequestro probatorio dell’immobile, onde consentire al proprietario e agli esperti di Studio3A di adottare tutte le misure precauzionali a tutela dei beni e della struttura stessa, o, nel caso in cui l’inchiesta imponesse di mantenere ancora tutto sequestrato, di consentirgli almeno l’accesso all’interno dell’immobile per proteggere gli strumenti recuperabili e per asportare e portare al sicuro gli oggetti di piccole dimensioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA