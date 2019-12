A4, terza corsia: nuove chiusure in entrambe le direzioni per lavori

Nuove chiusure lungo il cantiere della terza corsia, in A4. Dalle ore 21 di giovedì 19 dicembre fino alle ore 5 di venerdì 20 il tratto autostradale tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia rimarrà infatti chiuso. Il fermo del traffico, comunica Autovie Venete, si rende necessario in vista dell'apertura di un nuovo tratto della terza corsia, quello che va dal ponte sul fiume Stella ad Alvisopoli in direzione Venezia. Questo tratto (lungo 12 chilometri) fa parte del cantiere del terzo lotto (Alvisopoli - Gonars). In seguito ai lavori di rifinitura che verranno effettuati nella notte tra giovedì e venerdì, il tratto sarà a tre corsie in entrambe le direzioni di marcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA