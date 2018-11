Scossa di terremoto in Slovenia: a 40 km dal confine con il Friuli

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata stamani nei pressi di Ziri, in Slovenia, località a quaranta chilometri dal confine con il Comune friulano di Drenchia (Udine). L'epicentro è stato localizzato a un chilometro a Nord di Ziri, a una profondità di 18 chilometri. La scossa è stata registrata alle 11.48 ora locale. Al momento non ci sono indicazioni di danni. Lo scorso 10 novembre, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 era stata invece registrata in Friuli. L'epicentro era stato localizzato a 2 chilometri da Montenars (Udine), a una profondità di 14 chilometri.

