La terra trema ancora: mattinata di paura a Venzone

VENZONE - Una lieve scossa di terremoto è stata registrata quests mattina, mercoledì 22 luglio, alle 7.08 con epicentro a Venzone (Udine). I sismografi Fvg hanno rilevato un'intensità tra 1.9 e 2.0 gradi Richter. Sebbene la magnitudo fosse piuttosto limitata, alcuni cittadini, probabilmente per l'ora in cui si è verificata la scossa, hanno avvertito distintamente il movimento tellurico. Non si registrano danni a cose o persone né è stato necessario far uscire in perlustrazione i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA