Terremoto di magnitudo 3.8 in Friuli Scossa alle 18.39, epicentro a Tolmezzo Paura anche a Sappada: gente in strada

IL PRECEDENTE DUE GIORNI FA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLMEZZO - Trema la terra: scossa di terremoto didella scala Richter con epicentro a due km a nord di. La scossa è avvenuta venerdì 19 gennaio, alle, ed è stata avvertita chiaramente in molte zone del Friuli, soprattutto in Carnia, in alcuni casi le persone si sono riversate per le strade. Solo due giorni fa una scossa di magnitudo 3.7 e avvenuta al confine aveva fatto tremare le case del Fvg.La scossa di terremoto è stata avvertita anche a, dove i cittadini sono scesi in strada impauriti. Tante le segnalazioni arrivate dagli abitanti delle zone montane del Friuli e delSi attende nei prossimi giorni un ulteriore "sciame" sismico: piccole scosse di assestamento; potrebbero avere sempre la stessa magnitudo. Fino ai prossimi 3 mesi è possibile ci siano altri eventi. Lo affermano gli esperti del CRS Centro ricerche sismologiche di Udine.